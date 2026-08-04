В Республике Алтай появится город-спутник Горно-Алтайска: подробности

В будущем Республике Алтай построят город-спутник столицы региона. Он расположится напротив аэропорта Горно-Алтайска. Проект реализуется в рамках совершенствования всесезонного курорта «Манжерок». Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на презентации проектов внутреннего туризма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
По его словам, курорту потребуется большое количество рабочих мест. Уже сейчас здесь работают четыре тысячи человек.
«Когда закончим, мы считали, будет примерно 15 тысяч рабочих мест. Для этого нужен город-спутник. Мы уже вместе с республикой отработали проект планировки. Поэтому будет построен город-спутник современный, прямо напротив аэропорта», — сказал Греф.
Он уточнил, что население города будет составлять около 16 тысяч человек.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске анонсировал создание 12 современных круглогодичных курортов. Масштабный проект охватит 10 субъектов страны.
Глава кабмина также добавил, что за первые шесть месяцев 2026 года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более 3 миллионов иностранцев.