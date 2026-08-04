Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. По его словам, Киев прославляет нацистскую символику и нацистов, которые устроили холокост. Эксперт отметил, что ненависть к РФ проявляется в практических действиях.