Служившего в СС пособника нацистов с почестями похоронили в Латвии

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил телеканал LTV1.
— С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс, — сообщило Латвийское телевидение.
По информации доклада неправительственных организаций России, родившийся в 1923 году Эзергайлис в годы войны служил в латышском легионе СС. После распада Советского Союза его наградили орденом Трех звезд — высшей наградой прибалтийской республики, говорится в документе Министерства иностранных дел РФ.
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