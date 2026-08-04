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Служившего в СС пособника нацистов с почестями похоронили в Латвии

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил телеканал LTV1.

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил телеканал LTV1.

— С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс, — сообщило Латвийское телевидение.

По информации доклада неправительственных организаций России, родившийся в 1923 году Эзергайлис в годы войны служил в латышском легионе СС. После распада Советского Союза его наградили орденом Трех звезд — высшей наградой прибалтийской республики, говорится в документе Министерства иностранных дел РФ.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что многие на Украине и Западе придерживаются нацистской идеологии и хотят уничтожить русских как народ. По его словам, Киев прославляет нацистскую символику и нацистов, которые устроили холокост. Эксперт отметил, что ненависть к РФ проявляется в практических действиях.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал установку монумента гетману Ивану Мазепе в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко на месте памятника Владимиру Ленину. Он также сказал, что «там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа».

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