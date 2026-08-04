«Белтелеком» сообщил об изменениях в тарифах

В Беларуси меняются тарифы «Белтелеком», сообщили в пресс-службе оператора.
В частности, оператором обновлена линейка тарифов для образовательных учреждений. «Белтелеком» открыл новые тарифы: «Бизнес-кейс 10 Образование» и «Бизнес-комплект 10 Образование».
Два новых корпоративных тарифных плана действую с 30 июля. При этом прежние тарифы для школ и других учреждений образования — «Школьный стандарт» и «Школьный макси» оператор перевел в архив. Они более не доступны для новых подключений.
— Обновление тарифной линейки связано с развитием цифровых сервисов и изменением требований организаций к интернет-услугам, — прокомментировали в компании.
А еще «Белтелеком» предупредил белорусов об изменении скорости Wi-Fi.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.