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«Белтелеком» сообщил об изменениях в тарифах

«Белтелеком» рассказал об изменении тарифных планов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси меняются тарифы «Белтелеком», сообщили в пресс-службе оператора.

В частности, оператором обновлена линейка тарифов для образовательных учреждений. «Белтелеком» открыл новые тарифы: «Бизнес-кейс 10 Образование» и «Бизнес-комплект 10 Образование».

Два новых корпоративных тарифных плана действую с 30 июля. При этом прежние тарифы для школ и других учреждений образования — «Школьный стандарт» и «Школьный макси» оператор перевел в архив. Они более не доступны для новых подключений.

— Обновление тарифной линейки связано с развитием цифровых сервисов и изменением требований организаций к интернет-услугам, — прокомментировали в компании.

А еще «Белтелеком» предупредил белорусов об изменении скорости Wi-Fi.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.

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