Не отвернулись от гостей: Мишустин отметил отзывчивость крымчан и выделил средства на поддержку турбизнеса

По словам Мишустина, власти уже направили финансовые ресурсы на поддержку местных туристических организаций. Премьер отдельно отметил высокую ответственность предпринимателей и рядовых граждан.
Он подчеркнул, что крымчане не оставили без внимания проблемы путешественников, прибывших на побережье, и оказывали им посильную помощь, несмотря на собственные сложности. Правительство продолжит следить за ситуацией в курортной сфере региона.
Ранее Life.ru сообщал, что Минэнерго и Минстрой России разрабатывают комплексный план для стабилизации электроснабжения в Крыму. Меры направлены на ликвидацию последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса, сообщили в Минэнерго. Проект должен включать как первоочередные шаги, так и долгосрочные решения для повышения устойчивости энергоснабжения. Особое внимание уделяется формированию аварийного запаса оборудования и материалов для максимально быстрого проведения восстановительных работ.
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