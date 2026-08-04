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Не отвернулись от гостей: Мишустин отметил отзывчивость крымчан и выделил средства на поддержку турбизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил признательность жителям Крыма и Севастополя за помощь отдыхающим, столкнувшимся с трудностями. На совещании по развитии туристической отрасли в Горно-Алтайске глава правительства подчеркнул, что полуостров пережил непростой сезон. Его цитирует РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам Мишустина, власти уже направили финансовые ресурсы на поддержку местных туристических организаций. Премьер отдельно отметил высокую ответственность предпринимателей и рядовых граждан.

Он подчеркнул, что крымчане не оставили без внимания проблемы путешественников, прибывших на побережье, и оказывали им посильную помощь, несмотря на собственные сложности. Правительство продолжит следить за ситуацией в курортной сфере региона.

Ранее Life.ru сообщал, что Минэнерго и Минстрой России разрабатывают комплексный план для стабилизации электроснабжения в Крыму. Меры направлены на ликвидацию последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса, сообщили в Минэнерго. Проект должен включать как первоочередные шаги, так и долгосрочные решения для повышения устойчивости энергоснабжения. Особое внимание уделяется формированию аварийного запаса оборудования и материалов для максимально быстрого проведения восстановительных работ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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