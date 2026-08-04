«Русское лето» врывается в Хабаровск

Особое место в программе в День физкультурника займут спортивные активности. Заряд бодрости и хорошего настроения участники получат на утренней гимнастике — в 08:30. А в течение дня любители спорта смогут приобщиться к воздушной гимнастике, самбо, шахматам, футболу, разным видам национальной борьбы: татарской — корэш и корейской — ссирым. Также пройдут «Дальневосточные игры»: участников ждут многоборье, испытания ГТО, функциональный фитнес, кроссфит.