«Русское лето» врывается в Хабаровск

8 августа, в День физкультурника, в столице Хабаровского края пройдет Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию (0+). Жители и гости города соберутся в парковой зоне стадиона имени Ленина, чтобы почувствовать силу единства народов нашей страны, увидеть красоту и многообразие российской культуры и традиций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы рады стать частью масштабного культурного марафона. Приглашаем хабаровчан и гостей города вместе увидеть, как органично переплетаются русские народные мотивы и традиции коренных народов Приамурья. Праздник продемонстрирует живой диалог традиций, объединяющий молодежь, семьи и старшее поколение», — уточнили в министерстве культуры края.
Масштабный культурный марафон стартовал 1 августа в Петропавловске-Камчатском и объединит 12 городов в 6 федеральных округах страны. Хабаровск примет эстафету у Орла. Главные темы фестиваля в объявленный президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России — традиционная русская культура и диалог культурных традиций наших народов.
В Хабаровске событие состоится в парковой зоне стадиона имени Ленина с 09:00 до 21:30. Вход свободный.
Кульминацией станет музыкальный концерт российской поп-группы 5sta Family. Коллектив многие годы дарит слушателям жизнеутверждающие хиты. Также перед зрителями Фестиваля выступит фолк-группа САМОВАРОЧКИ. 5 девушек исполняют песни в стиле электрофолка — синтеза традиционной народной музыки и современных электронных аранжировок. В основе творчества группы — русские народные песни.
Атмосферу единения на фестивале поддержат музыкальная группа VITA, а также творческие коллективы и сольные артисты Хабаровского края.
В рамках Года единства народов России жители и гости Хабаровска увидят тематические выставки «Победа многонационального народа в Великой Отечественной войне», «Герои СВО многонациональной России», выставку национальных музыкальных инструментов и одежды. Отдельный концертный блок будет посвящен богатству культуры народов, проживающих в регионе, выступят творческие коллективы Ассамблеи народов края.
Участников фестиваля ждут и другие запоминающиеся события. Для детей будет работать интерактивная зона «Мечтай в России» — ребята смогут поделиться своими мечтами о будущем.
Особое место в программе в День физкультурника займут спортивные активности. Заряд бодрости и хорошего настроения участники получат на утренней гимнастике — в 08:30. А в течение дня любители спорта смогут приобщиться к воздушной гимнастике, самбо, шахматам, футболу, разным видам национальной борьбы: татарской — корэш и корейской — ссирым. Также пройдут «Дальневосточные игры»: участников ждут многоборье, испытания ГТО, функциональный фитнес, кроссфит.
На мероприятии будет работать площадка Народного фронта, посвященная поддержке участников СВО — «Машина Победы». Все желающие смогут написать на трех автомобилях пожелания и слова поддержки бойцам, эти машины отправятся на фронт.