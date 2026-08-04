Шесть «земских тренеров» приедут работать в районы Хабаровского края

Шесть специалистов по программе «Земский тренер» начнут работу в небольших населённых пунктах Хабаровского края в 2026 году. Тренеры будут заниматься с детьми и развивать спортивные направления в районах региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одним из первых к работе приступил Егор Чивичилов. Молодой специалист стал тренером в спортивной школе имени И. А. Мусатова в Солнечном округе, где открылся набор детей от 7 до 17 лет на отделение баскетбола.
Ещё один участник программы — Денис Некрасов — в августе переедет из Тюмени в Охотск. В спортивной школе «Атлант» он будет работать тренером по пауэрлифтингу.
«Такая программа помогает развитию спорта и сельских территорий, а для молодых специалистов открывает возможности для карьерного роста», — отметил Егор Чивичилов.
Программа «Земский тренер» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках достижения целей государственной программы «Спорт России». Её задача — привлечь квалифицированных специалистов в спортивные учреждения малых населённых пунктов.
Участникам, которые переезжают на работу в территории с населением до 50 тысяч человек, предоставляется единовременная компенсационная выплата. Для Дальнего Востока её размер составляет 2 млн рублей.
В прошлом году в рамках программы в Хабаровский край уже приехали три тренера. Также в этом году из Брянской области в Амурск переедет семья Шидловских: Александр будет работать тренером по плаванию, а Валерия — тренером по волейболу.