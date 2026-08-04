Демешин: в 2027 году в Хабаровском крае проиндексируют более 40 видов социальных выплат

В 2027 году в Хабаровском крае пройдет масштабная индексация социальных пособий. Она затронет материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка и другие выплаты. Предварительный коэффициент индексации — 5,2%. Министр социальной защиты Александр Дорофеев заверил, что в краевом бюджете на 2027 год все необходимые средства уже заложены, что гарантирует своевременное получение жителями увеличенных сумм. «Индексация затронет 11 видов выплат, поэтому крайне важно синхронизировать работу всех ведомств. Ни одна категория не должна остаться без внимания, все выплаты должны быть пересчитаны вовремя и в полном объеме», — отметил глава региона Дмитрий Демешин. В 2026 году социальные выплаты выросли на 12,1% — это рекордный показатель за последние шесть лет. За период с 2021 по 2026 год совокупный коэффициент индексации составил почти 50%, что позволяет говорить об опережении инфляционных процессов. Губернатор поручил минсоцзащиты активнее привлекать федеральные средства, чтобы меры социальной поддержки продолжали расти. Для многодетных семей в крае предусмотрено 12 мер поддержки, среди которых: выплата на школьную и спортивную форму (5 тыс. рублей), компенсация ЖКУ (от 30 до 50%), выплата на погашение ипотеки (550 тыс. рублей), краевой маткапитал (404 тыс. рублей) и другие. Размер краевого материнского капитала с 1 июля 2026 года проиндексирован на 8,1%. При рождении четвертого и каждого последующего ребенка сумма увеличивается на 61,7 тыс. рублей.