Благоустроенные территории появляются в поселках Комсомольского района

В этом смог лично убедиться мэр города Хабаровска и председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук, который по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина совершает поездки по районам и проверяет ход реализации национальных проектов. Первым делом в Комсомольском районе он посетил поселок Молодежный. Там в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены современный сквер, а также спортивная и детская площадки. Кроме того, появилась в поселке и уличная сцена. На обустройство сквера было потрачено около 2,9 млн рублей, а еще свыше 2,2 млн рублей было выделено на строительство сцены. А сейчас в поселке ведется благоустройство пешеходной дорожки, ведущей к новому скверу. Она уже готова на 50%, а полностью ее обустройство должно завершиться в октябре этого года. Она соединит коттеджный район с жилыми многоквартирными домами и социальными объектами. На ней появятся фонари, видеокамеры и малые архитектурные формы.