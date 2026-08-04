В Хабаровский край пришли августовские дожди

На севере — в Охотске, в Чумикане и Николаевске-на-Амуре после полудня столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов, а вот на рассвете уже заметно прохладнее от +13…до +17 градусов. В Аяне синоптики прогнозируют день без осадков, зато здесь подует сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.