В Хабаровский край пришли августовские дожди

Август пришел в Хабаровский край с дождями. Так, завтра, 5 августа, по всей территории региона с юга на север ожидаются осадки.
Особенно сильными они будут на юге. В Бикинском и Вяземском районах пройдут ливни, ночью там +23…+25 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +28…+30 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Такие же интенсивные осадки пройдут в Советской Гавани. На побережье Татарского пролива тепло, ночью +19…+21, днем все те же +28…+30 градусов.
Несмотря на осадки во второй половине дня в селе имени Полины Осипенко, в Троицком, Чегдомыне, воздух прогреется до высоких летних значений +28…+30 градусов, а в Комсомольске-на-Амуре вообще до +31 градуса. На рассвете ожидается от +18 до + 23 градусов.
На севере — в Охотске, в Чумикане и Николаевске-на-Амуре после полудня столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов, а вот на рассвете уже заметно прохладнее от +13…до +17 градусов. В Аяне синоптики прогнозируют день без осадков, зато здесь подует сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
В Хабаровске 5 августа ожидается кратковременный дождь, ночные температуры +20…+22, дневные +27…+29 градусов.
История многолетних наблюдений хабаровских синоптиков сохранила нам температурные рекорды. Так, в 1982 году 5 августа в Хабаровске воздух прогрелся до 33,2 градусов, а вот минимальное значение было в 1981 году, тогда столбики термометров в краевом центре поднялись до отметки всего в +10 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска — 417 сантиметров, в ближайшие два дня река прибавит еще 5−10 сантиметров.