Сотрудник МЧС спас нижегородца с тонущего катера в районе Молитовского моста

Дежурный смены Центра управления в кризисных ситуациях Дмитрий Архипов спас жителя Выксы, катер которого начал стремительно уходить под воду в районе Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло 14 июня текущего года. Когда судно выксунца начало стремительно уходило под воду, ему на помощь пришел спасатель.
«Благодаря оперативности и ловкости Дмитрия катер не ушел на дно, а мне удалось безопасно перебраться на его судно. Кроме того, он оперативно вызвал службы экстренного реагирования», — сказал мужчина.
Он поблагодарил спасателя за высокий профессионализм, хладнокровие в стрессовой ситуации и неравнодушие. Сам Дмитрий не считает себя героем, называя случившееся лишь строгим выполнением инструкции и человеческой обязанностью прийти на помощь.
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