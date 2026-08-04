«Одиссея» Нолана породила новый тренд в России

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея», снятый по мотивам древнегреческой поэмы, стал настоящим хитом обсуждений не только в мире. Ещё до того, как лента появилась в неофициальном прокате, она заставила многих россиян вспомнить школьную программу и взяться за изучение первоисточника. Такой вывод сделали аналитики компании МегаФон совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город».
Особый всплеск любопытства к картине пришёлся на неделю перед мировой премьерой — с 8 по 14 июля. В это время количество визитов на официальный сайт фильма выросло в восемь раз по сравнению с обычными неделями. Хотя после 21 июля ажиотаж немного спал, посещаемость ресурса всё равно оставалась в полтора раза выше, чем в начале месяца.
Что касается книжных продаж, то «Одиссею» Гомера в магазинах сети начали активно покупать ещё весной. В апреле спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, в мае — на 116%, а в июне — уже на 159%. Самый большой скачок произошёл в июле, когда стартовал прокат: продажи поэмы взлетели на 254%. В итоге за всё лето это произведение покупали почти в два раза чаще (на 198%), чем в аналогичный период 2025 года, а общий тираж всех книг Гомера увеличился на 125%.
Вдохновение зрителей не ограничилось чтением самой поэмы. В последнюю неделю июля интерес к древнегреческой мифологии в целом серьёзно вырос: число посетителей профильных сайтов увеличилось на 46%, а мобильный интернет-трафик на этих ресурсах подскочил более чем в четыре раза.
Интересно, что мужчины оказались активнее женщин в изучении античности: на них пришлось 62% всех запросов и переходов. Самыми увлечёнными оказалась аудитория от 35 до 44 лет, которая составила более 40% посетителей тематических сайтов. Четверть пользователей (24%) пришлась на молодёжь 25−34 лет, а 16% — на граждан 45−54 лет. В географическом рейтинге лидируют Москва, Краснодар и Санкт-Петербург, а замыкают пятёрку Ростовская и Самарская области.
Ранее KP.RU рассказывал, чем отличается «Одиссея» Кристофера Нолана от оригинального творения Гомера. Одной из ярких несостыковок стал типаж главного героя, который совсем не соответствует прототипу.