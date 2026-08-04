«Одиссея» Нолана породила новый тренд в России

Что касается книжных продаж, то «Одиссею» Гомера в магазинах сети начали активно покупать ещё весной. В апреле спрос вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, в мае — на 116%, а в июне — уже на 159%. Самый большой скачок произошёл в июле, когда стартовал прокат: продажи поэмы взлетели на 254%. В итоге за всё лето это произведение покупали почти в два раза чаще (на 198%), чем в аналогичный период 2025 года, а общий тираж всех книг Гомера увеличился на 125%.