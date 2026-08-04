Богучанская ГЭС увеличивает выработку электроэнергии три месяца подряд

На предстоящий период с 1 августа по 4 сентября Енисейское бассейновое водное управление установило для Богучанской ГЭС режим работы в диапазоне расходов 3800—4300 м3/с. В июле нижняя граница диапазона составляла 3400 м3/с, решение о корректировке принято на основании гидрологической обстановки на озере Байкал и в бассейне Ангары, где продолжается рост приточности. Режимы работы всех ГЭС Ангарского каскада соответствуют основным Правилам использования водных ресурсов, учитывают рекомендации Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада, и согласованы с Федеральным агентством водных ресурсов. Режим может быть скорректирован в оперативном режиме в случае изменения обстановки на Ангаро-Енисейском каскаде.