Богучанская ГЭС увеличивает выработку электроэнергии три месяца подряд

В июле 2026 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям более 1 млрд 781,2 млн кВт.ч электроэнергии, что 17,9% больше, чем в июле 2025 года.
Существенный рост производственных показателей наблюдается третий месяц подряд: в мае и июне выработка была на 10 и 10,5% выше, чем в аналогичные месяцы 2025 года. Увеличение выработки обусловлено более высокой водностью на Ангарском каскаде ГЭС, строгим соблюдением графика ремонтов и эффективным управлением режимом работы оборудования. С 1 января по 31 июля 2026 года Богучанская ГЭС произвела для потребителей в Сибирском федеральном округе более 10 млрд 463 млн кВт.ч экологически чистой энергии.
На предстоящий период с 1 августа по 4 сентября Енисейское бассейновое водное управление установило для Богучанской ГЭС режим работы в диапазоне расходов 3800—4300 м3/с. В июле нижняя граница диапазона составляла 3400 м3/с, решение о корректировке принято на основании гидрологической обстановки на озере Байкал и в бассейне Ангары, где продолжается рост приточности. Режимы работы всех ГЭС Ангарского каскада соответствуют основным Правилам использования водных ресурсов, учитывают рекомендации Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада, и согласованы с Федеральным агентством водных ресурсов. Режим может быть скорректирован в оперативном режиме в случае изменения обстановки на Ангаро-Енисейском каскаде.
Помимо решения производственных задач, Богучанская ГЭС продолжает работу по обеспечению навигационных уровней на водопостах Богучаны и Татарка. Средние расходы через гидроагрегаты станции в июле составляли около 3812 м3/с, а в третьей декаде достигали 4000−4100 кубометров. Уровень Богучанского водохранилища в течение июля поднялся с отметки 207,69 до 207,82 м; средний уровень Ангары в нижнем бьефе станции составлял 138,86 м.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.
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