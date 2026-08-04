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В Ростовской области обновили кадровый резерв

421 управленец вошел в обновленный кадровый резерв Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров Ростовской области утвердила новый список. В него вошли представители власти, бизнеса, науки, образования, здравоохранения и общественных организаций. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В обновленный список вошел 421 человек. Также известно, что за первое полугодие 2026 года из числа тех, кто состоял в резерве, 47 человек уже назначены на должности государственной и муниципальной службы, а также на другие управленческие позиции.

— Очередное заседание комиссии запланировано на декабрь 2026 года, — сказано в сообщении.

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