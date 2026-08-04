Шесть лодок с дефектами выставят на торги в Ростовской области за 247 тысяч рублей

Аукцион ориентирован прежде всего на покупателей, готовых инвестировать время и средства в восстановительный ремонт, а также на тех, кто охотится за отдельными узлами и деталями — моторами, корпусными элементами или веслами — по минимальной стоимости. Для подобной категории участников торги представляют очевидный экономический интерес: рыночная цена даже одного исправного мотора Yamaha или Suzuki нередко сопоставима со стартовой ценой всего выставленного пакета.