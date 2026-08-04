На Дону финансирование модернизации системы ЖКХ увеличено на 22%

В Ростовской области объем финансирования модернизации систем ЖКХ в 2026 году превысил 22 млрд руб., что на 22,2% больше, чем в 2025 году, когда сумма превышала 17,1 млрд руб. Большую часть (более 85%) составляют средства областного бюджета, еще около 9% — местные бюджеты и внебюджетные источники, а 3,4% (752,4 млн руб.) поступят из федеральной казны. Соответствующая информация содержится в едином аналитическом плане реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» на 2026 год, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».