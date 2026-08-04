Красноярская БСМП вошла в число лучших в России по развитию наставничества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича стала победителем Всероссийского конкурса «Наставничество».
Проект учреждения вошел в число лучших в номинации «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности», сообщает пресс-служба краевого минздрава.
В этом году на конкурс поступило более 6 тысяч заявок из 31 региона России. Экспертная комиссия отобрала 50 лучших практик, среди которых оказалась система подготовки молодых специалистов, действующая в красноярской БСМП.
Победителем конкурса стал заведующий отделением анестезиологии и реанимации, руководитель службы лечения боли Олег Корольков. Для него это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе за последние два года.
«В основе моей методики — не просто передача технических навыков, а профессиональная поддержка и вера в потенциал каждого новичка. В экстренной медицине важно научить коллегу принимать взвешенные решения в критических ситуациях, когда на счету каждая секунда», — отметил Олег Корольков.
Сертификаты участников конкурса также получили заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 5 Дмитрий Шамов, заведующий нейрохирургическим отделением Владимир Гуляев, старшая медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 Альбина Нафикова и старшая медицинская сестра приемного отделения Марина Гракова.
В больнице отметили, что система наставничества развивается уже более 50 лет и помогает молодым врачам и медицинским сестрам быстрее адаптироваться к работе, перенимая опыт старших коллег.