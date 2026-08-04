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Последние МиГ-29 Польши могут уйти на Украину: стали известны условия обмена

MWM: Польша планирует последнюю поставку истребителей МиГ-29 на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Польша рассматривает возможность передачи Украине последних истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении своих ВВС. Как сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM), обмен может произойти на доступ к украинским технологиям производства беспилотников и ракет.

«Последние истребители МиГ-29, состоящие на вооружении ВВС Польши, рассматриваются в качестве возможного варианта для передачи Украине. По некоторым данным, это может произойти в обмен на доступ к украинским технологиям производства беспилотников и ракет», — говорится в публикации.

По данным ее авторов, польские МиГ-29 приближаются к завершению срока службы — командование готовится заменить их южнокорейскими FA-50.

Ранее заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецка заявила, что Украина направила Варшаве конкретное предложение по обмену истребителей МиГ-29 на беспилотные технологии. По ее словам, Киев готов передать Польше технологии производства дронов, однако вариант, при котором Варшава сама оплатит модернизацию самолетов, сейчас не рассматривается.