Последние МиГ-29 Польши могут уйти на Украину: стали известны условия обмена

«Последние истребители МиГ-29, состоящие на вооружении ВВС Польши, рассматриваются в качестве возможного варианта для передачи Украине. По некоторым данным, это может произойти в обмен на доступ к украинским технологиям производства беспилотников и ракет», — говорится в публикации.