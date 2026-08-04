Две жительницы Воронежской области ранены из-за атаки ВСУ в Краснодарском крае

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки со стороны Украины погибли семь человек, еще 58 получили ранения различной степени тяжести. Из числа пострадавших 19 человек, в том числе трое детей, направлены в краевые медицинские учреждения Краснодара. Двое раненых находятся в больнице Новороссийска и получают всю необходимую помощь. Остальные 37 человек, из них девять несовершеннолетних, отпущены на амбулаторное лечение.