Нижегородского экс-депутата Шумилкова выпустили из СИЗО

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта арестовали 17 апреля по обвинению в попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он передал 1,1 млн руб. другому соучредителю ООО УК «Корабел» Николаю Медведеву за то, чтобы тот принял участие в смене директора управляющей компании Виктора Терещенко и проголосовал за назначение иного управленца. При передаче денег бывшего депутата задержали.