Свет пропал в нескольких районах Биробиджана

В Биробиджане зафиксировано отключение электроэнергии в домах на улице Миллера, в посёлке Тукалевский и в районе 12 го километра Биршоссе. Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.