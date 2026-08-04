«Важно сохранить такое богатство в интересах будущих поколений»

Но в Ростовской области насчитывается более 10,6 тыс. объектов культурного наследия (по более смелым оценкам — свыше 30 тыс.), из которых сотни исторических зданий и памятников архитектуры потенциально интересны частным инвесторам. Точного общего числа «потенциально интересных» объектов нет, так как рынок постоянно меняется: только в Ростове-на-Дону властями подготовлено к вовлечению в хозяйственный оборот и продаже инвесторам 16 знаковых объектов архитектуры. Понятно, что все объекты в государственный реестр не включишь, что сам бизнес должен быть заинтересован в сохранности таких памятников. Это возможно, если бизнес правильно замотивировать. Чтобы они видели не только «кнут» в виде всевозможных ограничений, но и «пряник» — в виде экономически привлекательных условий. Например, в рамках спецпрограмм по сохранению памятников культурного значения регионального значения продавать их по низкой стоимости с обязательствами полного восстановления.