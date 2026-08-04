Редкий «кровавый» гриб нашли в лесу Красноярского края

В Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края обнаружили редкий гриб — гиднеллум Пека, который также называют «кровавый», «кровоточащий зуб» или «клубника со сливками».
Находку сделали сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям региона во время обследования подведомственных лесов.
Специалисты говорят, что этот гриб не является ядовитым для человека, однако и съедобным его назвать нельзя, так как плодовое тело горькое и очень плотное. «Вид в Красноярском крае встречается довольно редко, однако в Красную книгу региона не внесен, но внесены его сородичи: гиднеллумы голубой, золотистый, зональный и напочвенный», — рассказали в Дирекции по ООПТ региона.
Гиднеллум Пека растет на земле и в основном в хвойных лесах. Яркими каплями на поверхности он привлекает мелких насекомых, которыми питается.
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