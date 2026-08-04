Редкий «кровавый» гриб нашли в лесу Красноярского края

Специалисты говорят, что этот гриб не является ядовитым для человека, однако и съедобным его назвать нельзя, так как плодовое тело горькое и очень плотное. «Вид в Красноярском крае встречается довольно редко, однако в Красную книгу региона не внесен, но внесены его сородичи: гиднеллумы голубой, золотистый, зональный и напочвенный», — рассказали в Дирекции по ООПТ региона.