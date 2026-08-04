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Двое жителей Саратовской области оказались в реестре террористов

В обновлённый перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, включены.

В обновлённый перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, включены двое уроженцев Саратовской области. «СарИнформ» сообщает, что в список вошли 31-летний Сергей Тезиков из Энгельса и 30-летний Канат Альмухамбетов из села Усть-Золиха Красноармейского района.

Напротив фамилии Альмухамбетова в списке стоит специальная отметка — таким образом ведомство обычно обозначает лиц, непосредственно причастных к терроризму.

Из реестра исключён житель Балашова Виталий Демин, который находился в нём с мая 2026 года.

В перечень Росфинмониторинга вносятся подозреваемые и обвиняемые по делам о терроризме и экстремизме, а также осуждённые за такие преступления. В настоящее время список насчитывает более 22,4 тысячи человек.

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