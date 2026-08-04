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ФАС возбудила дела против операторов АЗС в ряде регионов России

ФАС продолжает разбираться с заправками. В нескольких регионах возбуждены дела и выданы предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Российская газета

ФАС продолжает разбираться с заправками. В нескольких регионах возбуждены дела и выданы предупреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Алтайском крае на две сети АЗС в Бийске — Evolution и EVO — завели дело за ценовой сговор. У них разная себестоимость бензина, но они одновременно поднимали цену на АИ-92 до одного уровня.

В Красноярске предупреждение получила компания «Регион 24»: цены подняли, а обосновать не смогли. В итоге они оказались выше, чем у крупных нефтяных компаний и уровня инфляции. В Брянске четыре заправки под брендом «Люкс-Ойл» получили предупреждение — им велели снизить цены до разумного уровня.

В Нижнем Новгороде предупреждения выданы трем операторам: «ВНП» (АЗС IRBIS), «Техноазс» и «Техноторг» (АЗС «ОПТИ»). У них тоже заметили необоснованный рост цен на бензин.

В Херсонской области выдали два предупреждения — одной заправке в Новотроицком округе и компании «ЮГ ОЙЛ» в Ивановском округе за рост цен на бензин и дизель.

В ЯНАО предупреждение получила «Газонаполнительная станция» в Лабытнанги — повысили цены на сжиженный газ. После вмешательства ФАС цену снизили.

В Оренбуржье предупреждения получили восемь продавцов газомоторного топлива — их обязали исправиться в течение десяти дней.

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