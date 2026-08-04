60 угонов автомобилей зарегистрировали в Нижегородской области с начала года

Ранее «Комсомолка» выяснила, с каких улиц Нижнего Новгорода чаще всего эвакуируют автомобили на штрафстоянку. С начала 2026 года зарегистрировано свыше пяти тысяч таких нарушений. Чаще всего водители оставляют в неположенных местах свои транспортные средства на центральных улицах города — Максима Горького, Рождественской, Большой Покровской.