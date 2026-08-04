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60 угонов автомобилей зарегистрировали в Нижегородской области с начала года

Сотрудники полиции уже раскрыли 56 таких дел.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области за первую половину 2026 года полиция зарегистрировала 60 угонов автомобилей. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Подобные преступления квалифицируются по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Из 60 зарегистрированных правонарушений полиция смогла раскрыть 56.

В 2025 году в Нижегородской области подано 163 заявления об угоне транспортных средств. Полицейским удалось раскрыть 125 дел.

Ранее «Комсомолка» выяснила, с каких улиц Нижнего Новгорода чаще всего эвакуируют автомобили на штрафстоянку. С начала 2026 года зарегистрировано свыше пяти тысяч таких нарушений. Чаще всего водители оставляют в неположенных местах свои транспортные средства на центральных улицах города — Максима Горького, Рождественской, Большой Покровской.

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