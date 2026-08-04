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Где для волгоградцев будут работать мобильные офисы в августе?

17 и 19 августа специалисты волгоградского УФНС проведут приёмы в трёх районах области.

17 и 19 августа специалисты волгоградского УФНС проведут приёмы в трёх районах области.

Специалисты волгоградского УФНС будут работать на выезде 17 и 19 августа.

В третий понедельник месяца мобильные офисы ждут:

с 10:00 до 12:00 — в МФЦ в городе Дубовка, на улице Московской, 5;

с 10:00 до 12:00 — в МФЦ в станице Алексеевской на улице Красногвардейской, 69;

с 14:00 до 16−00 — в МФЦ в станице Нехаевской на улице Ленина, 47.

В среду, 19 августа, с 11:00 до 15:00 налоговики будут работать на базе МФЦ в городе Жирновске на улице Ломоносова, 62.