Где для волгоградцев будут работать мобильные офисы в августе?

17 и 19 августа специалисты волгоградского УФНС проведут приёмы в трёх районах области.
Специалисты волгоградского УФНС будут работать на выезде 17 и 19 августа.
В третий понедельник месяца мобильные офисы ждут:
с 10:00 до 12:00 — в МФЦ в городе Дубовка, на улице Московской, 5;
с 10:00 до 12:00 — в МФЦ в станице Алексеевской на улице Красногвардейской, 69;
с 14:00 до 16−00 — в МФЦ в станице Нехаевской на улице Ленина, 47.
В среду, 19 августа, с 11:00 до 15:00 налоговики будут работать на базе МФЦ в городе Жирновске на улице Ломоносова, 62.