С сентября транспортные льготы можно будет подтвердить через Макс

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом. Граждане смогут подтверждать право на льготы в цифровом формате — через сервис «Макс» при условии наличия у перевозчика необходимой технической базы. Об этом РИА Новости рассказал член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.
По ее словам, такое изменение существенно упростит поездки для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий. Теперь пассажирам больше не придется носить с собой множество бумажных удостоверений, опасаться забыть документ или сталкиваться со стрессом при посадке и проверке билетов.
Помимо цифровизации льгот, новые единые правила устанавливают четкие инструкции для продажи билетов, подтверждения оплаты проезда и провоза багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в такси и при заказных перевозках. Ожидается, что нововведение повысит прозрачность поездок и поможет значительно сократить число конфликтов и спорных ситуаций.
Напомним, россияне также могут заселяться в отели через платформу «Макс» без бумажного паспорта и свидетельства о рождении, используя цифровой ID, который можно оформить в мессенджере после привязки аккаунта к «Госуслугам».