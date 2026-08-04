С сентября транспортные льготы можно будет подтвердить через Макс

По ее словам, такое изменение существенно упростит поездки для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других льготных категорий. Теперь пассажирам больше не придется носить с собой множество бумажных удостоверений, опасаться забыть документ или сталкиваться со стрессом при посадке и проверке билетов.