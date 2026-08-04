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В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 кг мясной и молочной продукции

В июле специалисты Россельхознадзора в аэропорту Красноярска проконтролировали 259 международных рейсов. Во время пограничного ветеринарного контроля у пассажиров из ручной.

В июле специалисты Россельхознадзора в аэропорту Красноярска проконтролировали 259 международных рейсов. Во время пограничного ветеринарного контроля у пассажиров из ручной клади и багажа изъяли 35 кг продукции. Речь идет о молочной и мясной продукции, а также меде, которые пассажиры ввезли из Таджикистана и Узбекистана с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В Россельхознадзоре отметили, что такая продукция считается опасной в ветеринарном отношении. Ее уничтожили путем сжигания в специально оборудованной печи на территории пункта пропуска аэропорта. За нарушение требований ветеринарного законодательства России и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлекли 36 граждан. Напомним, что до Красноярска не доехала 21 тонна зараженных арбузов из Казахстана.