В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли 35 кг мясной и молочной продукции

В июле специалисты Россельхознадзора в аэропорту Красноярска проконтролировали 259 международных рейсов. Во время пограничного ветеринарного контроля у пассажиров из ручной клади и багажа изъяли 35 кг продукции. Речь идет о молочной и мясной продукции, а также меде, которые пассажиры ввезли из Таджикистана и Узбекистана с нарушением ветеринарно-санитарных требований. В Россельхознадзоре отметили, что такая продукция считается опасной в ветеринарном отношении. Ее уничтожили путем сжигания в специально оборудованной печи на территории пункта пропуска аэропорта. За нарушение требований ветеринарного законодательства России и Евразийского экономического союза к административной ответственности привлекли 36 граждан. Напомним, что до Красноярска не доехала 21 тонна зараженных арбузов из Казахстана.