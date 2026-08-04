Отключение газа 5 августа ждет часть Советского района Волгограда

Временное отключение газа в Волгограде ждет 5 августа 2026 часть жителей Советского района. Голубого топлива не будет с 9.30 до 17.30 на шести улицах в поселке Горный. Причиной станут неотложные плановые ремонтные работы на объектах систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».