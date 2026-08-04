В Сети сравнили отдыхающего в Европе актера Олега Меньшикова с Джеймсом Бондом

Актер Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией отправился в отпуск по Европе: вместе пара побывала в Италии и Греции. В личном блоге артист опубликовал кадры с отдыха.
В новой публикации Меньшиков запечатлен пьющим кофе за столиком около бассейна в шляпе и коротких шортах.
— Я еще вернусь, — гласит подпись к фотографии.
Подписчики отметили, что актер хорошо выглядит в 65 лет и сравнили его с Джеймсом Бондом и Доном Корлеоне.
Также в Греции побывала и актриса Елена Захарова: у себя в соцсетях она показала фотографию с пляжа, на которой она позирует в ярком бикини. По словам актрисы, даже в отпуске она не забывает об активностях по утрам.
Тем временем актриса Юлия Такшина, известная по роли секретарши Виктории в сериале «Не родись красивой», тоже поделилась фотографиями с отдыха. Артистка снялась в ярком купальнике с растительным рисунком.
Певицу Жанну Агузарову заметили постояльцы элитного отеля в подмосковных Вербилках. По данным журналистов, артистка была в сопровождении 22-летнего молодого человека.