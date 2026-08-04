Калининград оказался самым дорогим городом для покупки средств от аллергии, обезболивающих и контрацептивов

Город возглавил рейтинг по ценам на средства от аллергии, боли и воспаления, препараты для зрения и контрацептивы. Такие наборы обошлись бы покупателям в 352, 737, 273 и 1 512 рублей соответственно. Лекарства от простуды и гриппа оказались вторыми по дороговизне среди исследованных городов — около 480 рублей.