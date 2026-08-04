Калининград оказался самым дорогим городом для покупки средств от аллергии, обезболивающих и контрацептивов

Калининград занял четвёртое место среди 28 российских городов по стоимости типовой аптечной корзины. В июле набор лекарств из десяти категорий обходился местным жителям в 7 290 рублей, говорится в исследовании сервиса «Мегаптека.ру».
Выше цены оказались только в Омске и Санкт-Петербурге — по 7 364 рубля, а также в Воронеже — 7 292 рубля. Следом расположился Нижний Новгород, где аналогичный набор стоит 7 278 рублей. За месяц стоимость аптечной корзины в Калининграде выросла на 0,5%.
Город возглавил рейтинг по ценам на средства от аллергии, боли и воспаления, препараты для зрения и контрацептивы. Такие наборы обошлись бы покупателям в 352, 737, 273 и 1 512 рублей соответственно. Лекарства от простуды и гриппа оказались вторыми по дороговизне среди исследованных городов — около 480 рублей.
В июле продажи аптечных товаров в Калининграде выросли примерно на 14%. Спрос на эндокринные препараты увеличился на 91%, на контрацептивы — на 33%. Обезболивающие и средства для зрения, напротив, покупали реже — на 7% и 6% соответственно.
В 2025 году Калининград вошёл в тройку российских городов, где лечение особенно сильно бьёт по кошельку.