В Свердловской области «Регионгаз-инвест» два года завышал цены на обслуживание

Свердловское УФАС оштрафовало АО «Регионгаз-инвест» за завышение цен на обслуживание. Установлено, что газораспределительная организация необоснованно завышала цены на работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования более двух лет.
— АО «Регионгаз-инвест» является хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования на территории Свердловской области, — сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС России.
Ведомство возбудило дело и признало нарушение по пункту 10 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции», которое выразилось в повышении цен и, как следствие, неверного расчета платы за обслуживание.
«Регионгаз-инвест» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» и оштрафовали на 650 тысяч рублей.