Вице-премьер Правительства РФ оценил строительство метро в Красноярске

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин посетил станцию будущего метро на улице Высотной в Красноярске и оценил ход первого этапа строительства линии скоростного метротрамвая. Проект масштабный: общая протяженность — более 23 километров. Выполнено 10,4.
Для реализации проекта привлечен инфраструктурный бюджетный кредит. Оператором программы выступает Фонд развития территорий под кураторством Минстроя России. Проектирование завершено, по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы, в работе находятся шесть станций, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Безусловно, метротрамвай кардинально изменит транспортную ситуацию в Красноярске. Он свяжет ключевые районы города, разгрузит дороги, сделает поездки в миллионном мегаполисе быстрее и комфортнее для жителей», — отметил Марат Хуснуллин.
На стройплощадке вице-премьер провел совещание с заказчиком — краевым предприятием «Центр транспортной логистики» — и генеральным подрядчиком АО «Моспроект-3». Участники рассмотрели текущие вопросы и определили, на что обратить внимание для выполнения задач в срок.
Накануне губернатор Михаил Котюков доложил президенту Владимиру Путину о ходе строительства. Глава региона отметил, что треть работ уже выполнена.
«На сегодняшний день работы завершены на 33 процента. Есть определенные сложности, но проектная документация разработана полностью. За последние полтора года по строительству метро сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Сейчас пройдено уже более 10 километров тоннелей», — подчеркнул Михаил Котюков.
На объекте работают пять тоннелепроходческих комплексов: «Екатерина», «Соломея», «Анастасия», «Ирина», «Евгения». Разработка существующего тоннеля ведется горным способом. Общая протяженность линии на первом этапе — чуть более 11 километров. На ветке расположатся шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».
Кстати.
Также вице-премьер посетил готовящийся к вводу детский сад в Октябрьском районе на 270 мест. Строительство велось в рамках комплексного развития территорий по инициативе правообладателя земли.
«Отличный пример того, что механизм КРТ работает и помогает создавать современную инфраструктуру в новых жилых кварталах. Сейчас по всей России в активной фазе — порядка полутора тысяч таких проектов с градпотенциалом более 220 миллионов квадратных метров недвижимости», — отметил Марат Хуснуллин.