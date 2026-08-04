Вице-премьер Правительства РФ оценил строительство метро в Красноярске

«На сегодняшний день работы завершены на 33 процента. Есть определенные сложности, но проектная документация разработана полностью. За последние полтора года по строительству метро сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Сейчас пройдено уже более 10 километров тоннелей», — подчеркнул Михаил Котюков.