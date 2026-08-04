20-летняя китаянка чудом выжила после падения с 18 этажа

В Китае 20-летняя девушка чудом выжила после падения с балкона квартиры на 18-м этаже. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел 12 июля около четырех часов утра в городе Цзясин провинции Чжэцзян. Перед этим китаянка, имя которой не раскрывается, несколько часов ссорилась со своим молодым человеком. Девушку спасло дерево, смягчившее падение, после чего она приземлилась в кустах. В нескольких метрах от этого места находилась бетонная площадка.
Пострадавшую доставили в больницу с повреждениями головы, легких, печени и селезенки. Врачи также диагностировали переломы таза и обеих ног. Девушка перенесла две операции и готовилась к третьей.
По словам родственников, за два дня до случившегося она решила расстаться с молодым человеком и купила билет домой. После очередного конфликта парень забрал ее телефон и удостоверение личности, а также запер дверь квартиры.
«Племянница сказала, что после ссоры, продолжавшейся всю ночь, у нее кружилась голова. В тот момент она думала только о том, как выбраться из квартиры и уйти от своего парня», — рассказал ее дядя.
Расходы на лечение превысили 100 тысяч юаней. Семья девушки начала сбор средств, а полиция продолжила выяснять обстоятельства произошедшего.
В начале июля альпинистка выжила после падения примерно на 450 метров с горы Шаста в США. Спасатели обнаружили 31-летнюю женщину в сознании.