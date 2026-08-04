На месте старого зоопарка в Перми нашли захоронение настоятеля кафедрального собора

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала». Ранее здесь находился пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», в которой предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — для воссоздания ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.