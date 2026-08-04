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На месте старого зоопарка в Перми нашли захоронение настоятеля кафедрального собора

В Перми на месте старого зоопарка археологи обнаружили памятник протоиерею Александру Луканину (1821−1889), пятому настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора. Специалистам удалось персонифицировать памятник благодаря надписи: «Рукоположен во священника 8 ноября 1842 года, 23 ноября 1862 года возведен в сан протоиерея».

Источник: Коммерсантъ

В Перми на месте старого зоопарка археологи обнаружили памятник протоиерею Александру Луканину (1821−1889), пятому настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора. Специалистам удалось персонифицировать памятник благодаря надписи: «Рукоположен во священника 8 ноября 1842 года, 23 ноября 1862 года возведен в сан протоиерея».

Напомним, кладбище располагается в границах «Архиерейского квартала». Ранее здесь находился пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», в которой предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — для воссоздания ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.