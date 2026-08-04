В районах Волгоградской области завыли сирены

Сирены, предупреждающие жителей о «Ракетной опасности», завыли сразу в нескольких городах Волгоградской области. Горожан предупреждают, что сигналы подаются в учебном формате.
— Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие и привычный ритм жизни, — еще раз уточнили в администрации Михайловки.
Жителям Волгоградской области, которые услышали протяжный звук дома или в рабочем офисе, советуют спокойно продолжать свои дела, не включая радио и телевизор. В общественном транспорте же необходимо следовать указаниям кондуктора или водителя. Сотрудников опасных предприятий в свою очередь просят действовать строго по инструкциям.
Неоднократно сообщая о том, что сегодняшний сигнал о ракетной опасности будет именно учебным, сотрудники администрации просят не обрывать телефоны 112 для уточнения подробностей.
Фото из архива V102.ru.