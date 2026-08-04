В районах Волгоградской области завыли сирены

Жителям Волгоградской области, которые услышали протяжный звук дома или в рабочем офисе, советуют спокойно продолжать свои дела, не включая радио и телевизор. В общественном транспорте же необходимо следовать указаниям кондуктора или водителя. Сотрудников опасных предприятий в свою очередь просят действовать строго по инструкциям.