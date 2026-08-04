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Авиакомпании Таиланда будут выполнять рейсы в Россию

Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию.

Сейчас четыре российских авиаперевозчика еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. В настоящее время ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда. Об этом сообщили в российском Минтрансе.

В ведомстве отметили, что российские авиакомпании за первые шесть месяцев 2026 года перевезли уже более 1,5 миллиона пассажиров.

«Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда», — говорится в сообщении ведомства.

В конце августа — начале сентября прошлого года, напомним, на российский рынок вышла новая иностранная авиакомпания — египетский чартерный перевозчик Sky Vision Airlines. Согласно информации, самолеты авиакомпании начнут выполнять рейсы в Шарм-эш-Шейх по заказу туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel.

Ранее KP.RU составил список стран, в которые возможно возобновление прямых авиаперелётов из России.