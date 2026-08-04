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Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов

Шаккалиев: Wildberries строит более 260 тысяч кв. м. складов в Астане и Алма-Ате.

Министерство торговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов, компания уже арендует в стране 46 тысяч кв. м площадей. Об этом сообщает министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев.

«То, что касается официального обращения, — его нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке», — сообщил он на пресс-конференции.

Wildberries строит в Казахстане порядка 260 тысяч квадратных метров складов, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 года в Астане и Алма-Ате.

По его словам, на уровне бизнеса любой предприниматель, у которого есть складские помещения, может без одобрения и регулирования правительства вести обсуждения с компанией о новых складах.

Ранее сайт KP.RU писал, что утром 3 августа украинский беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries в Собинском районе Владимирской области, в результате пожара пострадали четыре человека,

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