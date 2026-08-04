Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов

Министерство торговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов, компания уже арендует в стране 46 тысяч кв. м площадей. Об этом сообщает министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев.
«То, что касается официального обращения, — его нет. К нам оно еще не поступало. При поступлении мы рассмотрим его в установленном порядке», — сообщил он на пресс-конференции.
Wildberries строит в Казахстане порядка 260 тысяч квадратных метров складов, их планируется ввести в строй в I квартале 2027 года в Астане и Алма-Ате.
По его словам, на уровне бизнеса любой предприниматель, у которого есть складские помещения, может без одобрения и регулирования правительства вести обсуждения с компанией о новых складах.
Ранее сайт KP.RU писал, что утром 3 августа украинский беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries в Собинском районе Владимирской области, в результате пожара пострадали четыре человека,