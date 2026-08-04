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Парашютист из Красноярского края стал трёхкратным чемпионом России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кемеровской области завершился чемпионат России по парашютному спорту. Участники боролись в двух дисциплинах: «скоростное падение» и «вингсьют-пилотирование».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кемеровской области завершился чемпионат России по парашютному спорту. Участники боролись в двух дисциплинах: «скоростное падение» и «вингсьют-пилотирование».

За Красноярский край выступали два наших спортсмена — Дмитрий Рыбников и Олег Крупенько. Рыбников на момент соревнований уже являлся дважды титулованным «скоропадом» России. На чемпионате спортсмен одержал победу и завоевал третью золотую награду. Серебро получил спортсмен из Екатеринбурга Дмитрий Гмызин, а бронза досталась Сергею Подувалову из Тюменской области.

Как сообщают в Министерстве спорта, наш земляк Олег Крупенько участвовал в дисциплине «вингсьют-пилотирование» и занял седьмое место. А в командном зачёте в коллективе «Сила Сибири» совместно с Кириллом Стоговым и Дмитрием Подорящим завоевал серебро. Серебро досталось и Дмитрию Рыбникову, который выступал совместно с Андреем Петуховым.