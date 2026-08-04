Парашютист из Красноярского края стал трёхкратным чемпионом России

Как сообщают в Министерстве спорта, наш земляк Олег Крупенько участвовал в дисциплине «вингсьют-пилотирование» и занял седьмое место. А в командном зачёте в коллективе «Сила Сибири» совместно с Кириллом Стоговым и Дмитрием Подорящим завоевал серебро. Серебро досталось и Дмитрию Рыбникову, который выступал совместно с Андреем Петуховым.