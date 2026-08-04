Жителя Курска осудили за передачу гостайны для перехода на сторону ВСУ

Как установил суд, курянин действовал в пользу «Легиона “Свобода России”» (организация признана в России террористической и запрещена). Он передавал сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию, которая использовалась против безопасности РФ. Кроме того, осужденный легализовал полученные за это 20 тыс. руб. Суд изъял их в доход государства.