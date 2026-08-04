Сергей Савка: «Страшно, когда пацанов теряешь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сергей Савка — ветеран СВО, подписал контракт в 50 лет. Он поделился воспоминаниями как получил ранение и общении с местными детьми недалеко от линии фронта.
— Здравствуйте, Сергей, откуда вы?
— Я родился в Казахстане. В 4-м классе родители переехали в Красноярье. Так попал в Сибирь. С 1984 года жил в Шарыпово, а с 1998 года — в Красноярске.
— Кто вы по профессии?
— Я повар. Работал в ресторанах в Шарыпово и в столовых. После переезда в Красноярск работал на КрАЗе. По профессии — поваром. Только поменялся состав: на КрАЗе стал варить алюминий в ваннах.
— Вы на СВО с первых дней?
— Не с первых. Попал туда 28 сентября 2022 года.
— Всегда вопрос: почему, зачем?
— Так получилось, что в моём подразделении были солдаты, которые были практически одногодки с моим сыном, другой был с 2003 года. Всё моё подразделение — красноярцы. Большая часть — из Ленинского и Кировского района. Пацаны быстро нашли общий язык. С одного подразделения и района — это уже земляки.
— Во сколько лет вы подписали контракт?
— 2 сентября мне исполнилось 50 лет. 28 сентября мы в военкомате, поезд на Омск, Там побыли четыре дня, сформировались и на самолёт. Нам сказали в Джанкой. Там вышел полковник и сказал: «Вы попали в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Вперёд!». Нас вывезли за Каховскую ГЭС, выехали ближе к передку. Окапываешься, строишь что-то себе, какие-то удобства. Мышей гоняешь. Там их было много: перед нашими позициями были пшеничные поля. И осенью мышей было много. На улице ночью прохладно, они все в тёплый бунгальчик. С ними просыпаешься, из спальника достаёшь. Если снял башмаки, сначала вытряхиваешь. Был случай, когда пацан сидел и ел, а она подошла, лапы на банку и заглядывает. Он ей ложкой по лбу, она упала. В то время все относились нормально.
— Не самое страшное. А самое страшное, что вы видели там?
— Самое страшное, когда ты отдаёшь кому-то приказ, а потом ждёшь. Вот это страшно. Думаешь: лучше бы сам сходил и сделал. Страшно, когда пацанов теряешь. Всё остальное — ерунда.
— Вы самый взрослый были?
— Да.
— Какой позывной у вас?
— Дед.
— Даже не отец, сразу дед!
— Кто как называл. Кто просто по отчеству — Иваныч, кто-то батя, кто-то дед. Перед отъездом у меня родилась внучка. Мне дети подарили футболку. На ней написано: «Самый лучший Дед». Я в ней поехал. Они в поезде: «Ты самый старший у нас. Вот и будешь дедом!» До сих пор встречаемся у нас, когда приезжают, собираемся всегда.
— Домой приглашаете?
— Я не приглашаю, у меня дом открыт. Позвонил и приезжай! Они многие знают, где у меня дача и баня. Да, очень жалко, что многие пацаны погибли. С родителями общаюсь, пересекаюсь, звоним. Очень трудно смотреть в глаза родителям. Что скажешь? Ничего не скажешь.
— Сергей, что случилось в тот день, когда вы получили ранение?
— В тот день под Кременной, в Серебрянском лесу было. Мы пошли в накат, проскочили точку. Получилось, что нам нужно было уходить назад. Не хотелось, потому что большую территорию прошли. Мы выдвинулись вперёд. Я сказал: «Мы сходим и проверим. Если всё чисто, закрепимся, потом подойдёте». Вроде мы подошли, как раз все улеглись. Командир подразделения повёл пацанов вслед. И когда я голову повернул вправо, вижу, что они бегут. А там за пригорком были бунгальчики — опорник выкопанный. Его напрямую не видно. И оттуда бегут десять ВСУшников. У меня в подразделении тогда было девять человек. Понимаешь, что где-то в опорнике ВСУшники есть. Получилось, что нас впустили в «мешок». Началась стрельба, раненые упали. Мы там где-то часа четыре пролежали под обстрелом. И потом был радостный момент, самый радостный для меня и пацанов, когда услышали за спиной стрельбу. Это второй взвод шёл, они сами решили, собрали добровольцев. Это был радостный момент — что ещё не всё. Выскочим.
— Какое ранение получили?
— Пулевое в ногу. И в спину попало, но там броня выдержала. Сейчас собираемся, вспоминаем, смеёмся. Конечно, тогда не до смеха.
— А с местным населением общались?
— Общались. Мы заехали в магазин, я подхожу к кассе, там висят тамагочи. Мне стало интересно. У продавщицы спрашиваю: «Что, у вас ещё тамагочи есть?» Она: «Да». Мы стоим с пацаном, слышу сзади голос детский: «А я всю жизнь так мечтал о тамагочи!» Оборачиваюсь, там стоит пацанёнок, лет пять. С ним две девочки. Мы повернулись к продавщице и спрашиваю: «Сколько у тебя этих тамагочи?» Она говорит: «Три штуки». Говорю: «Кидай все тамагочи, конфет, шоколадки». Набрали в пакет. Подходим к мальчику, я говорю: «Ты мечтал о тамагочи?». Он: «Да». И мы пошли из магазина. За выходом ступеньки большие, стоит машина. Подходим, оглядываюсь. Пацанёнок выбежал на крыльцо, встал и смотрит. Я пацанам: «Равняйсь, смирно!» Ребята встали и руку к козырьку подставили. И мальчишка тоже к голове держит руку. Мы сели в машину и поехали. Он так и стоял на крыльце. Люди идут, смотрят. Сейчас уже столько времени прошло, интересно бы этого пацанёнка увидеть. Были такие истории. Мой боец рассказывали, что когда приходит гуманитарка, её выдают. Боец получил, в карман лезет, а там письмо. Смотрит, что там написано. Говорит, что самое интересное в этом письме: «У меня сын. Имя такое же». Он это письмо в кармане держал. Попал в госпиталь. Потом поехал в отпуск домой, китель повесил. Жена взяла постирать. Она достала из кармана это письмо. Говорит: «Так это же сын писал!».
— Это просто невероятно.
— Когда он мне рассказывал, говорит: «Вот не поверишь! Это письмо в кармане было». Получилось, что детей в школе попросили, они написали и отдали письма. Получилось, что отец привёз письмо сына домой".
— Сергей, огромное спасибо за интервью! Пообщалась с вами, на душе стало тепло хорошо. За искренность, за честность, за доброту вам огромное спасибо.
— Вам спасибо!
Беседовала Юлия Внукова, программа «Всё для победы!», ТК «Енисей».