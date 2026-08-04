Сергей Савка: «Страшно, когда пацанов теряешь»

— Общались. Мы заехали в магазин, я подхожу к кассе, там висят тамагочи. Мне стало интересно. У продавщицы спрашиваю: «Что, у вас ещё тамагочи есть?» Она: «Да». Мы стоим с пацаном, слышу сзади голос детский: «А я всю жизнь так мечтал о тамагочи!» Оборачиваюсь, там стоит пацанёнок, лет пять. С ним две девочки. Мы повернулись к продавщице и спрашиваю: «Сколько у тебя этих тамагочи?» Она говорит: «Три штуки». Говорю: «Кидай все тамагочи, конфет, шоколадки». Набрали в пакет. Подходим к мальчику, я говорю: «Ты мечтал о тамагочи?». Он: «Да». И мы пошли из магазина. За выходом ступеньки большие, стоит машина. Подходим, оглядываюсь. Пацанёнок выбежал на крыльцо, встал и смотрит. Я пацанам: «Равняйсь, смирно!» Ребята встали и руку к козырьку подставили. И мальчишка тоже к голове держит руку. Мы сели в машину и поехали. Он так и стоял на крыльце. Люди идут, смотрят. Сейчас уже столько времени прошло, интересно бы этого пацанёнка увидеть. Были такие истории. Мой боец рассказывали, что когда приходит гуманитарка, её выдают. Боец получил, в карман лезет, а там письмо. Смотрит, что там написано. Говорит, что самое интересное в этом письме: «У меня сын. Имя такое же». Он это письмо в кармане держал. Попал в госпиталь. Потом поехал в отпуск домой, китель повесил. Жена взяла постирать. Она достала из кармана это письмо. Говорит: «Так это же сын писал!».