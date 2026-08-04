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В Емельяновском округе спор из-за гравия закончился угоном автомобиля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Элита полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне ВАЗ-21099 после конфликта из-за поврежденного мотоцикла.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Элита полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне ВАЗ-21099 после конфликта из-за поврежденного мотоцикла.

По данным полиции, автомобиль резко выехал с парковки у супермаркета. Вылетевший из-под колес гравий попал в стоявший рядом мотоцикл и его водителя. Автомобилист после этого скрылся.

На следующий день владелец мотоцикла вместе с друзьями обнаружил тот же ВАЗ и догнал его. Разговор с молодым водителем перерос в драку. После потасовки мужчина сел в чужой автомобиль и уехал на нем, рассчитывая таким способом добиться возмещения ущерба.

Владелец ВАЗа обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.