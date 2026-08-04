В Емельяновском округе спор из-за гравия закончился угоном автомобиля

На следующий день владелец мотоцикла вместе с друзьями обнаружил тот же ВАЗ и догнал его. Разговор с молодым водителем перерос в драку. После потасовки мужчина сел в чужой автомобиль и уехал на нем, рассчитывая таким способом добиться возмещения ущерба.