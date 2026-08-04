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Оранжевый уровень опасности ввели в Волгоградской области из-за засухи

В Волгоградской области до 6 августа действует оранжевый уровень опасности из-за атмосферной засухи и экстремальной пожароопасности.

Волгоградская область оказалась в зоне действия оранжевого уровня погодной опасности. Гидрометцентр предупредил жителей региона об атмосферной засухе и экстремальной пожароопасности, которые сохранятся в ближайшие дни.

По прогнозам синоптиков, атмосферная засуха продлится в регионе до 16:00 среды, 5 августа. Это грозит аграриям потерей урожая и может усугубить экологическую обстановку в регионе.

Оранжевый уровень опасности будет действовать в Волгоградской области регионе до полуночи 6 августа.

По данным регионального ЦГМС, 4 августа в зоне риска — северная и южная части Палласовского района, а также Николаевский, Старополтавский и Быковский, Ольховский, Иловлинский и Клетский районы, где сохраняется опасность пожаров пятого уровня, то есть, чрезвычайная пожароопасность. Опасность четвёртого класса — в Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.

Накануне в Волжском полыхало СНТ «Здоровье химика».