Оранжевый уровень опасности ввели в Волгоградской области из-за засухи

Волгоградская область оказалась в зоне действия оранжевого уровня погодной опасности. Гидрометцентр предупредил жителей региона об атмосферной засухе и экстремальной пожароопасности, которые сохранятся в ближайшие дни.
По прогнозам синоптиков, атмосферная засуха продлится в регионе до 16:00 среды, 5 августа. Это грозит аграриям потерей урожая и может усугубить экологическую обстановку в регионе.
Оранжевый уровень опасности будет действовать в Волгоградской области регионе до полуночи 6 августа.
По данным регионального ЦГМС, 4 августа в зоне риска — северная и южная части Палласовского района, а также Николаевский, Старополтавский и Быковский, Ольховский, Иловлинский и Клетский районы, где сохраняется опасность пожаров пятого уровня, то есть, чрезвычайная пожароопасность. Опасность четвёртого класса — в Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.
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