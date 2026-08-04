Оранжевый уровень опасности ввели в Волгоградской области из-за засухи

По данным регионального ЦГМС, 4 августа в зоне риска — северная и южная части Палласовского района, а также Николаевский, Старополтавский и Быковский, Ольховский, Иловлинский и Клетский районы, где сохраняется опасность пожаров пятого уровня, то есть, чрезвычайная пожароопасность. Опасность четвёртого класса — в Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах.