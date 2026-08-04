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В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры авиакомпания «АЗУР эйр» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам). Проверка Западно-Сибирской транспортной прокуратуры показала, что в марте 2026 года в международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева туристам пришлось ждать вылета более 12 часов, однако в гостинице их не разместили.

В итоге перевозчику назначили штраф в 30 тысяч рублей. В надзорном ведомстве добавили, авиакомпания уже «приняла организационные меры», чтобы впредь не допускать нарушений прав пассажиров.

Ранее мы писали, что красноярской сети АЗС «Регион-24» выдали предупреждение из-за цен на бензин.