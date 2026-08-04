В Красноярске авиакомпанию оштрафовали за задержку рейсов в Таиланд и Вьетнам

В Красноярске авиакомпанию «АЗУР эйр» оштрафовали за задержку рейсов в Пхукет (Таиланд) и Камрань (Вьетнам). Проверка Западно-Сибирской транспортной прокуратуры показала, что в марте 2026 года в международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева туристам пришлось ждать вылета более 12 часов, однако в гостинице их не разместили.