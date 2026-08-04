Красноярское УФАС потребовало пересмотреть цены на одной из самых дорогих сетей АЗС

Стоит отметить, что проверки ценообразования прошли не только в Красноярском крае. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России также возбудили дела и выдали предупреждения операторам АЗС на Алтае, в Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Ситуация с ценообразованием на бензин и дизтопливо находится на контроле антимонопольного ведомства, говорится в сообщении службы.