Красноярское УФАС потребовало пересмотреть цены на одной из самых дорогих сетей АЗС

Красноярское УФАС выдало предупреждение компании «Регион24» из-за повышения стоимости топлива без достаточного экономического обоснования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.
По данным ведомства, за последние два месяца цены на заправках компании превысили показатели крупных нефтяных компаний и текущий уровень инфляции.
«В итоге стоимость топлива оказалась выше как уровня цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и текущего уровня инфляции», — отметили в ФАС.
В службе подчеркнули, что «Регион 24» — независимый участник рынка розничной реализации нефтепродуктов в Красноярском крае. Сеть «Регион24» включает 32 АЗС в Красноярске, Назарове, Дивногорске и Емельяновском муниципальном округе. По данным анализа состояния конкуренции, «Регион 24» входит в перечень хозяйствующих субъектов, занимающих коллективное доминирующее положение на территории этих муниципальных образований.
«В соответствии с предупреждением компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню. В случае неисполнения требований предупреждения антимонопольным органом будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что проверки ценообразования прошли не только в Красноярском крае. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы России также возбудили дела и выдали предупреждения операторам АЗС на Алтае, в Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Ситуация с ценообразованием на бензин и дизтопливо находится на контроле антимонопольного ведомства, говорится в сообщении службы.