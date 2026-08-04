Telegram пропал из App Store в нескольких странах

Telegram исчез из App Store сразу в нескольких странах. Пользователи устройств Apple больше не могут скачать мессенджер в том числе в России.
При попытке открыть страницу приложения в App Store отображается сообщение: «Приложение недоступно в вашей стране или регионе».
При этом установленный ранее Telegram продолжает работать в обычном режиме.
Мессенджер по-прежнему доступен для скачивания через магазины приложений Google Play и RuStore. Причины исчезновения Telegram из App Store в ряде стран пока не называются.
Ранее основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторига.