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Telegram пропал из App Store в нескольких странах

Telegram исчез из App Store сразу в нескольких странах.

Telegram исчез из App Store сразу в нескольких странах. Пользователи устройств Apple больше не могут скачать мессенджер в том числе в России.

При попытке открыть страницу приложения в App Store отображается сообщение: «Приложение недоступно в вашей стране или регионе».

При этом установленный ранее Telegram продолжает работать в обычном режиме.

Мессенджер по-прежнему доступен для скачивания через магазины приложений Google Play и RuStore. Причины исчезновения Telegram из App Store в ряде стран пока не называются.

Ранее основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторига.