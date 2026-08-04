В Волгограде вывели из сумрака благоустраиваемую часть пр. Металлургов

В Краснооктябрьском районе Волгограда специалисты приступили к установке паркового освещения на бульварной части пр. Металлургов в границах ул. Гончарова и ул. Маршала Еременко. Представители подрядной организации уже смонтировали здесь порядка 100 светильников.