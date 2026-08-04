В Калининграде нашли подрядчика для обустройства 19 пешеходных переходов за 10,8 млн рублей

Компании нужно будет выполнить разные типы работ. В некоторых местах переходы сделают в один уровень с дорогой, в других — приподнятыми. На Тельмана для их организации потребуется демонтаж части трамвайных рельсов. На Грига, Банковской, Коммунальной, Кропоткина, Вернадской, Чаадаева, Вернадского, Чернышевского, Ладожской с переходов уберут брусчатку. Контракт будет действовать в течение трёх месяцев.