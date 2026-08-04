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В Калининграде нашли подрядчика для обустройства 19 пешеходных переходов за 10,8 млн рублей

Работы выполнит ООО «Балтбилдинг».

В Калининграде нашли подрядчика для обустройства 19 пешеходных переходов Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Балтбилдинг». Организация выполнит работы за 10,8 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит обустроить переходы на Ленинском проспекте, улицах Грига, Тельмана, Кирова, Великолукской, Коммунальной, Яналова, Банковской, Кропоткина, Вернадского, Чаадаева, Чернышевского, Ладожской, Багратиона и Дзержинского.

Компании нужно будет выполнить разные типы работ. В некоторых местах переходы сделают в один уровень с дорогой, в других — приподнятыми. На Тельмана для их организации потребуется демонтаж части трамвайных рельсов. На Грига, Банковской, Коммунальной, Кропоткина, Вернадской, Чаадаева, Вернадского, Чернышевского, Ладожской с переходов уберут брусчатку. Контракт будет действовать в течение трёх месяцев.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Балтбилдинг» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором и учредителем компании является Никита Зелёный.

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