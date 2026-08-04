Shot: у Семена Слепакова* обнаружили две квартиры в престижном районе Москвы

Напомним, в апреле 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов. Позднее, в апреле 2026 года, в отношении комика было вынесено решение о заочном аресте, а уже в июле его официально объявили в розыск.