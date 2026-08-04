Shot: у Семена Слепакова* обнаружили две квартиры в престижном районе Москвы

У уехавшего из России комика Семена Слепакова* нашли еще две квартиры в престижном юго-западном районе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, общая стоимость обнаруженной недвижимости оценивается в 80 миллионов рублей. Обе жилплощади находятся в одном доме на улице Крупской, в шаговой доступности от МГУ и станции метро «Университет».
Первую квартиру площадью 93 квадратных метра, согласно приведенным данным, артист приобрел в 2012 году. Вторую, размером 65 квадратных метров, он купил в 2018 году в той же восьмиэтажке, через стенку, после чего объединил оба объекта в единое пространство общей площадью 158 квадратных метров.
На сегодняшний день вся эта недвижимость переписана на родителей артиста — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых.
Напомним, в апреле 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов. Позднее, в апреле 2026 года, в отношении комика было вынесено решение о заочном аресте, а уже в июле его официально объявили в розыск.
* Признан иноагентом на территории РФ.