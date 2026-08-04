Певицу Билли Айлиш заметили на съемках фильма «Под стеклянным колпаком»

В Торонто идут съемки экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком», главную роль в которой исполнит певица Билли Айлиш. Проект выпустит студия Focus Features, а его премьера запланирована на 2027 год.
Для Айлиш роль в предстоящем фильме станет дебютом на большом экране: до этого артистка сыграла эпизодическую роль в сериале «Рой». В соцсетях появились фотографии со съемочной площадки в Торонто, вызвавшие большой ажиотаж среди поклонников: в новом амплуа певица выглядела почти неузнаваемой.
На появившихся в Сети фотографиях 24-летняя артистка одета в красный топ с круглым вырезом и красную клетчатую юбку, а также в голубую блузку. Фильм расскажет историю девушки по имени Эстер Гринвуд: пытаясь справиться с огромным стрессом, ожиданиями общества и постоянным давлением, связанным с необходимостью добиться успеха, главная героиня впадает в депрессию. Это чувство безысходности Сильвия Плат передала через метафору «стеклянного колпака».
История оказалась трагичной и для самой писательницы: спустя месяц после выхода книги Плат скончалась в возрасте 30 лет. Изначально роман опубликовали под псевдонимом Виктория Лукас, однако спустя три года его переиздали под настоящем именем Сильвии Плат.
Недавно стало известно, что актер Маколей Калкин предложил руководству Disney идею для нового фильма в рамках франшизы «Один дома». По информации СМИ, представители Disney положительно отнеслись к идее, хотя детали сюжета пока остаются неизвестными.