Певицу Билли Айлиш заметили на съемках фильма «Под стеклянным колпаком»

На появившихся в Сети фотографиях 24-летняя артистка одета в красный топ с круглым вырезом и красную клетчатую юбку, а также в голубую блузку. Фильм расскажет историю девушки по имени Эстер Гринвуд: пытаясь справиться с огромным стрессом, ожиданиями общества и постоянным давлением, связанным с необходимостью добиться успеха, главная героиня впадает в депрессию. Это чувство безысходности Сильвия Плат передала через метафору «стеклянного колпака».